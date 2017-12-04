Ле Пен намерена пристановить участие Франции в Шенгене

Лидер ультраправой партии Народный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что намерена приостановить участие страны в Шенгенском пространстве, если победит на президентских выборах, передает Интерфакс.

"В течение первых двух месяцев моего мандата я незамедлительно приму ряд конкретных мер по наиболее необходимым вопросам, чтобы возродить демократию и удовлетворить насущные проблемы в экономической сфере, социальной и в сфере безопасности", – сказала Ле Пен.

Она подчеркнула, что речь идет не только о приостановке Шенгенского соглашения, а также о восстановлении контроля на границах Франции и высылке иностранцев из списка исламских радикалов.

Ранее сообщалось, что Марин Ле Пен в своей предвыборной программе обозначила приоритетность вывода страны из НАТО и усиление собственных вооруженных сил.



Во Франции открыли новое дело против Ле Пен

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй – на 7 мая. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

Источник: korrespondent.net