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12. 04. 2017

Ле Пен намерена пристановить участие Франции в Шенгене

Лидер ультраправой партии Народный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что намерена приостановить участие страны в Шенгенском пространстве, если победит на президентских выборах, передает Интерфакс.

"В течение первых двух месяцев моего мандата я незамедлительно приму ряд конкретных мер по наиболее необходимым вопросам, чтобы возродить демократию и удовлетворить насущные проблемы в экономической сфере, социальной и в сфере безопасности", – сказала Ле Пен.

Она подчеркнула, что речь идет не только о приостановке Шенгенского соглашения, а также о восстановлении контроля на границах Франции и высылке иностранцев из списка исламских радикалов.

Ранее сообщалось, что Марин Ле Пен в своей предвыборной программе обозначила приоритетность вывода страны из НАТО и усиление собственных вооруженных сил.

Во Франции открыли новое дело против Ле Пен

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй – на 7 мая. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

Источник: korrespondent.net
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