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12. 04. 2017

Трамп назвал президента Сирии "животным"

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным".

"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.

При этом он назвал необходимым удар США по военной базе сирийских правительственных сил и заявил, что это должна была сделать еще предыдущая администрация Барака Обамы.

Трамп также подчеркнул, что США "не пойдут в Сирию".
 
"Мы не пойдем в Сирию", – сказал американский президент, никак не пояснив свои слова.

Напомним, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ночь на 7 апреля.

ООН не будет оценивать удар американцев в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что атака США в Сирии является агрессией и наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом. 

Источник: korrespondent.net
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