Трамп назвал президента Сирии "животным"

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным".
"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.
При этом он назвал необходимым удар США по военной базе сирийских правительственных сил и заявил, что это должна была сделать еще предыдущая администрация Барака Обамы.
Напомним, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ночь на 7 апреля.
ООН не будет оценивать удар американцев в Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что атака США в Сирии является агрессией и наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом.
Источник: korrespondent.net
новость
новость