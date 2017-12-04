Журналисты разыграли мэров Крыма насчет безвиза

Журналисты программы Грошi позвонили некоторым главам городов Крыма и предложили им сделать украинские паспорта для путешествий за границу, сообщает ТСН.

"Для того чтобы получить Шенген, который с лета для украинцев должен быть отменен, крымчанам с российским паспортом надо будет отдать не менее 700 долларов, причем такую цену выставляют "черные дельцы". Кроме того, им придется добираться до Москвы или ближних российских городов, например, Краснодара. Выбраться же с полуострова за границу официально невозможно. Журналисты "Грошей" решили узнать, как быстро приспешники российской власти готовы снова "стать украинцами" ради возможности ездить в Европу без виз (на самом деле визит в страны ЕС, Америки, Австралии для крымчан с российским документом закрыт), и позвонили нескольким так называемым мэрам крымских городов с необычным предложением", – говорится в сообщении.

Сначала "пранкеры" позвонили мэру Судака Владимиру Серову. Чиновник согласился отправить "заявителям" список лиц, которых могут делегировать в зарубежные поездки, а также их визовую историю и описание поездок.

После этого журналисты позвонили главе Алушты Галине Огневой. Она, в свою очередь, заявила, что сохранила украинский загранпаспорт и согласилась предоставить список лиц, которых также можно отправить за границу с "украинскими паспортами".





Вперед за паспортами. Безвиз на низком старте

Напомним, после отмены виз между Украиной и ЕС, жители Крыма смогут ездить в Европу без виз, но только с биометрическим паспортом гражданина Украины.

Источник: korrespondent.net