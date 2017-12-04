Путин о союзниках США по НАТО: кивают, как китайские болванчики

Президент России Владимир Путин заявил, что союзники по НАТО "кивают, как китайские болванчики", не анализируя ничего, что происходит, комментируя ракетный удар США по сирийской авиабазе.

"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране", – заявил российский президент в интервью телеканалу Мир 2.

При этом Путин подчеркнул, что "несмотря на это явное нарушение международного права, – все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать".





Иран и РФ продолжают поддерживать власти Сирии "Так было и в 2003 году, когда был использован надуманный совершенно предлог для ввода войск в Афганистан. Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникла ИГ (террористическая группировка "Исламское государство" – ред.) та же самая, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли", – заявил Путин.

Напомним, комментируя обвинения в адрес властей Сирии в химатаке в провинции Идлиб, Путин заявил: "Скучно, девочки, – это мы уже все видели, наблюдали".

Источник: korrespondent.net