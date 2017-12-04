Турция построила на границе с Сирией гигантскую стену

Турция завершила строительство стены длиной 556 километров и высотой три метра вдоль границы с Сирией, сообщаетминистерство обороны страны.

Стена состоит из мобильных элементов, которые могут быть перенесены на другое место. Она укреплена колючей проволокой и снабжена сторожевыми башнями.





TOKİ ile birlikte yürüttüğümüz Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında Suriye sınırında 556 km'lik beton duvar inşaatı tamamlandı. pic.twitter.com/j6rDEgQ7ds — Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 апреля 2017 г.

На Харьковщине приостановили строительство "Стены" Ограждение охватывает южные и юго-восточные провинции Турции Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп.

Как сообщалось, США объявили конкурс проектов стены на границе с Мексикой.

Источник: korrespondent.net