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12. 04. 2017

Турция построила на границе с Сирией гигантскую стену

 
Турция завершила строительство стены длиной 556 километров и высотой три метра вдоль границы с Сирией, сообщаетминистерство обороны страны.
 
Стена состоит из мобильных элементов, которые могут быть перенесены на другое место. Она укреплена колючей проволокой и снабжена сторожевыми башнями.
 
Ограждение охватывает южные и юго-восточные провинции Турции Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп.

TOKİ ile birlikte yürüttüğümüz Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında Suriye sınırında 556 km'lik beton duvar inşaatı tamamlandı. pic.twitter.com/j6rDEgQ7ds

— Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 апреля 2017 г.

На Харьковщине приостановили строительство "Стены"
 
Как сообщалось, США объявили конкурс проектов стены на границе с Мексикой.

Источник: korrespondent.net
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