Трамп пообещал посетить Китай

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в котором Трамп назвал их недавнюю встречу в США "очень успешной". Также он выразил надежду, что его визит в Китай состоится в скором времени, сообщило CCTV.

Встреча Си Цзиньпина и Трампа состоялась во Флориде 6-7 апреля.

"Я был очень рад принять председателя Си Цзинипина в Мар-а-Лаго, а также провести с ним встречу. Эта встреча получилась очень успешной. Поддержание тесных контактов между двумя лидерами крайне важно. Я надеюсь совершить государственный визит в Китай", - приводит телеканал слова Трампа.

В ходе телефонного разговора с Трампом Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за политическое решение сирийского кризиса. Он также выразил надежду, что Совет Безопасности ООН сможет сохранить единство по сирийскому вопросу, так как это является крайне важным.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп заявил, что подружился с лидером КНР.

Трамп: КНДР ищет неприятностей - мы решим проблему

Источник: korrespondent.net