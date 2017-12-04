Лента RSS
Подписаться на ленту
12 апреля 2017, среда, 10:16
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,01
12. 04. 2017

Трамп пообещал посетить Китай

 
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в котором Трамп назвал их недавнюю встречу в США "очень успешной". Также он выразил надежду, что его визит в Китай состоится в скором времени, сообщило CCTV.
 
Встреча Си Цзиньпина и Трампа состоялась во Флориде 6-7 апреля.
 
"Я был очень рад принять председателя Си Цзинипина в Мар-а-Лаго, а также провести с ним встречу. Эта встреча получилась очень успешной. Поддержание тесных контактов между двумя лидерами крайне важно. Я надеюсь совершить государственный визит в Китай", - приводит телеканал слова Трампа.
 
В ходе телефонного разговора с Трампом Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за политическое решение сирийского кризиса. Он также выразил надежду, что Совет Безопасности ООН сможет сохранить единство по сирийскому вопросу, так как это является крайне важным.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп заявил, что подружился с лидером КНР.
 
Трамп: КНДР ищет неприятностей - мы решим проблему

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перед светофором останавливаются два авто: Рено Логан и Ламборгини.
Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
— Ну как тачка вообще? Не ломается?
— Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
— Да вот смотрю, что-то не очень народ их покупает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.