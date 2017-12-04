Постпред США о ситуации в Сирии: Россия нервничает

Постпред США при ООН Никки Хейли рассказала, что США пытаются помочь Москве сохранить лицо после химической атаки в Сирии. Об этом она заявила в интервью CNN.

"Если вы посмотрите на тот факт, что, когда эта информация вышла, они начали быстро защищаться. Они не выглядели шокированными, они не выглядели удивленными, они защищались, а затем появились доказательства, и мы точно увидели, что это такое. Я думаю, что они знали", - заявила Хейли.

"Я думаю, они нервничают. Я думаю, что они чувствуют, что действия Асада ослабили их и пытаются это скрыть. Они понимают, что международное сообщество не купилось на это и не купится, и теперь им нужно понять, как сохранить лицо. Мы даем им все возможности сохранить лицо", - добавила она.

Постпред США при ООН отметила, что Россия сейчас оказалась без международной поддержки, поэтому ей нужно принимать решение.

"Россия на острове, и теперь им нужно решить, останутся ли они на острове и потеряют любого, кто хочет работать с ними, или они собираются вернуться, не потерять лицо, и на самом деле постараются сделать что-то конструктивное", - заключила Хейли.

Напомним, ранее постпред США при ООН подтвердила, что Трамп может отдать приказ о дальнейших ударах в Сирии.

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Источник: korrespondent.net