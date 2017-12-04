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12. 04. 2017

Назарбаев поручил перевести казахский алфавит на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился до конца 2017 года принять единый стандарт казахского алфавита на латинице. Об этом говорится в статье Назарбаева, опубликованной сегодня в государственной казахоязычной газете Егемен Казахстан, передает Радио Азаттык.

По мнению Назарбаева, новый алфавит должен быть выработан учеными с учетом пожеланий общественности.

В статье он заявил о необходимости приступить к подготовке с 2018 года специалистов по обучению новому алфавиту и к выпуску учебников на латинице для средних школ с казахским языком обучения.

"Это значит, что мы с этого момента начнем переход во всех сферах на латинский алфавит. То есть к 2025 году мы должны перевести документацию на латиницу, печатать на латинице периодические издания, учебники. Этот срок приближается, и мы, не теряя времени, должны взяться за эту работу", - говорится в статье Назарбаева.

По словам Назарбаева, правительство для реализации этих целей должно составить график подготовительных работ для перехода к использованию латиницы.

Напомним, Казахстан на протяжении 11 лет (с 1929 года по 1940 год) использовал латинский алфавит казахского языка (который был введен на смену арабской графике), затем перешел к использованию кириллицы.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 Нурсултан Назарбаев заявил, что Россия вывезла из Казахстана все богатства и напомнил гражданам, как быть колонией Кремля.

Также Назарбаев решил поделиться властью. Он поручил рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом.

Источник: korrespondent.net
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