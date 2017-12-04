Лента RSS
Подписаться на ленту
12 апреля 2017, среда, 10:13
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,01
12. 04. 2017

В Киевской области на три часа перекрыли железную дорогу

Сегодня рано утром около ста человек перекрыли движение на железной дороге в Барышевском районе Киевской области. Люди потребовали увеличить количество вагонов на электропоезд, который движется из Яготина на Киев.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на спикера ГУ НП в Киевской области Николая Жуковича.

"Перекрыли движение сначала 20 человек, это местные жители с Барышевского района, а уже к ним присоединились другие, сейчас там около ста человек", - сообщил он.

По словам Жуковича, с людьми вели переговоры представители Укрзализныци и Юго-Западной железной дороги. В итоге движение поездов было восстановлено около девяти часов утра.

"Около трех часов движение было перекрыто", - уточнил он.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в марте перевозчики заблокировали трассу Киев-Одесса в районе Умани. Они требовали у властей установить весы для взвешивания автомобилей.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Перед светофором останавливаются два авто: Рено Логан и Ламборгини.
Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
— Ну как тачка вообще? Не ломается?
— Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
— Да вот смотрю, что-то не очень народ их покупает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.