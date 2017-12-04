В Киевской области на три часа перекрыли железную дорогу

Сегодня рано утром около ста человек перекрыли движение на железной дороге в Барышевском районе Киевской области. Люди потребовали увеличить количество вагонов на электропоезд, который движется из Яготина на Киев.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на спикера ГУ НП в Киевской области Николая Жуковича.

"Перекрыли движение сначала 20 человек, это местные жители с Барышевского района, а уже к ним присоединились другие, сейчас там около ста человек", - сообщил он.

По словам Жуковича, с людьми вели переговоры представители Укрзализныци и Юго-Западной железной дороги. В итоге движение поездов было восстановлено около девяти часов утра.

"Около трех часов движение было перекрыто", - уточнил он.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в марте перевозчики заблокировали трассу Киев-Одесса в районе Умани. Они требовали у властей установить весы для взвешивания автомобилей.

Источник: korrespondent.net