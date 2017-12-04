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12. 04. 2017

Медведчук: Остановить распад Украины могут народные депутаты

Отказываясь от прямого диалога с представителями самопровозглашенных ЛДНР, Киев "отказывается идти на компромисс, который позволил бы прекратить кровопролитие, "сшить" страну и начать ее восстановление". Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

По его мнению, остановить распад страны могут народные депутаты, обещавшие "в кратчайшие сроки прекратить АТО и восстановить мир в Украине".

"Однако украинская власть на протяжении длительного времени игнорирует гуманистические принципы и права человека, оставляя без внимания призывы международного сообщества и мнение собственных граждан (согласно соцопросам, две трети украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе)", – отметил Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что эскалация на Донбассе спровоцирована невыполнением Минских соглашений, в частности именно тех пунктов, которые принято называть политической частью. 

Источник: korrespondent.net
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