Медведчук: Остановить распад Украины могут народные депутаты

Отказываясь от прямого диалога с представителями самопровозглашенных ЛДНР, Киев "отказывается идти на компромисс, который позволил бы прекратить кровопролитие, "сшить" страну и начать ее восстановление". Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

По его мнению, остановить распад страны могут народные депутаты, обещавшие "в кратчайшие сроки прекратить АТО и восстановить мир в Украине".

"Однако украинская власть на протяжении длительного времени игнорирует гуманистические принципы и права человека, оставляя без внимания призывы международного сообщества и мнение собственных граждан (согласно соцопросам, две трети украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе)", – отметил Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что эскалация на Донбассе спровоцирована невыполнением Минских соглашений, в частности именно тех пунктов, которые принято называть политической частью.

Источник: korrespondent.net