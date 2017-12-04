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12. 04. 2017

На Одесчине пытались сжечь райадминистрацию

 
В Овидиополе Одесской области полиция задержала жителей района, которые вечером 10 апреля бросили бутылки с зажигательной смесью в здание райадминистрации. Об этом сообщает в Facebook начальник Главного управления областной полиции Дмитрий Головин.
 
"Мужчина 1973 года рождения и его зять 1999 года рождения после совместного употребления алкоголя изготовили зажигательную смесь, разлили ее по бутылкам и вечером 10 апреля бросили их в здание Овидиопольской РГА. Таким образом мужчины решили «показать свое отношение к власти».
 
Полиция сейчас решает вопрос о квалификации данного преступления.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде сожгли Mercedes полковника полиции.
 
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Источник: korrespondent.net
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