Глава Луцкой РГА побил депутата райсовета

Глава Луцкой райгосадминистрации Игорь Ярмольский нанес 36-летнему депутату в сессионном зале. 36-летний пострадавший обратился с заявлением к правоохранителям вечером 11 апреля, сообщили в полиции Волынской области.

"Заявитель сообщил, что после обеда в помещении сессионного зала Луцкого районного совета его избил 49-летний житель Луцкого района – глава райгосадминистрации. За медицинской помощью пострадавший не обращался", – отметили в полиции.

По информации издания "Волинь 24", пострадавшим оказался член "Свободы" Вадим Веремчук.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Напомним, в конце марта в Червонограде Львовской области избили заместителя мэра Виталия Гаманюка и секретаря горсовета Александра Грасулова.

Источник: korrespondent.net