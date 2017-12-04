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12. 04. 2017

Путин: Отношения с США при Трампе деградировали

Российский президент Владимир Путин заявил, что отношения США и России при администрации американского коллеги Дональда Трампа деградировали.

"Рабочий уровень доверия в российско-американских отношениях, особенно в военной сфере, при администрации Дональда Трампа не стал лучше, а скорее деградировал", - сказал он в интервью телеканалу МИР.

Путин также отметил, что НАТО не трансформируется и продолжает жить в парадигме блокового противостояния.

"НАТО создавалась в условиях холодной войны и противоборства двух блоков, теперь такой ситуации нет... но родимые пятна "холодной войны" НАТО очень заметны", - считает он.

Ранее в Кремле заявили, что отношения России и США сейчас хуже, чем во времена холодной войны.

В Пентагоне же считают, что напряженность в отношениях США и России из-за Сирии "не выйдет из-под контроля".

Источник: korrespondent.net
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