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12. 04. 2017

Киев о встрече Порошенко с Трампом: Скоро

В МИД Украины заявили, что в ближайшее время президент Петр Порошенко может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом рассказал первый замминистра иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Українським Новинам.

"Не будем раскрывать все наши планы, но я не удивлюсь, если глава государства осуществит в ближайшее время визит, во время которого состоятся такие встречи. Мы над этим работаем", - сказал замминистра.

В то же время он отметил, что не стоит акцентировать внимание, состоится ли встреча Порошенко с Трампом раньше или позже президента России Владимира Путина (у Порошенко хотят встречи с Трампом раньше Путина. Это "принципиально важно", сказали недавно в АП - ред.)

"Кажется, что этот вопрос волнует многих людей. Как по мне, это довольно упрощенный подход", - подчеркнул он.

По его словам, Украине были важны встречи с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном и с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастер, которые уже состоялись (вчера Порошенко поговорил с Тиллерсоном по телефону - ред.)

"Мы заинтересованы во встрече с министром обороны, она также запланирована. Ну и в результате с президентом (CША), безусловно, тоже", - подытожил он.

Ранее глава МИД Павел Климкин рассказал, почему откладывается встреча Порошенко и Трампа.

Источник: korrespondent.net
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