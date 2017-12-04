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12. 04. 2017

В Германии изъяли все учебники с "российским Крымом"

В Германии изъяли все учебники по изучению немецкого языка, в которых содержится изображение Крыма как части России, передает Deutsche Welle.

Недавно сообщалось, что в Германии выпустили учебник с Украиной без Крыма. Учебник разработала организация TELC, которая разрабатывает тесты по немецкому языку для иммигрантов.

"Мы сожалеем, что в одном из одобренных нами учебных пособий содержится ошибочная карта. При этом мы особенно отмечаем, что этим мы не хотим сделать политическое заявление", - сказали в пресс-службе Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев.

Отмечается, что ведомство не принимало участия ни в разработке, ни в финансировании учебных пособий фирмы TELC.

В пресс-службе также объяснили, что учебники получили только предварительное одобрение, поскольку TELC тогда не предоставила окончательный вариант для печати.

"Кроме некоторых дополнений и вступительного слова, не было и карты, которую теперь критикуют", - подчеркнули в ведмостве.

Ранее Оксфордский университет издал атлас с российским Крымом. Также во Франции выходил атлас с Крымом в составе России.

Источник: korrespondent.net
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