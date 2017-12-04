Лента RSS
Подписаться на ленту
12 апреля 2017, среда, 16:25
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,01
12. 04. 2017

Порошенко: Быстро вернем танки на позиции

Все танковые подразделения в зоне АТО находятся в боевой готовности. Об этом в ходе поездки в Луганскую область заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня, согласно Минским договоренностям, крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведены с передовых позиций. Однако все танковые части, все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности. И при необходимости готовы вернуться (на позиции, - ред.) в кратчайшие сроки для укрепления украинских оборонительных рубежей", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Глава государства отметил, что сила танкистов не только в крепкой броне и мощном оружии, но и "в готовности отдать жизнь за Украину".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Петр Порошенко сообщил о том, что на Донбассе находится более 700 российских танков.

В свою очередь представитель Украины в Минских переговорах Евгений Марчук заявлял, что российских танков на Донбассе сейчас больше, чем в Германии и Великобритании вместе взятых.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Только взрослый, умный, предусмотрительный и добрый человек может выстрелить себе в ногу из игрушечного пистолета, перед тем как стрелять в кота, чтобы понять, что идея была говно, а кота лучше погладить и дать еды.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.