В Черногории задержана фигурантка дела Онищенко

В Черногории задержана гражданка Украины Ирина Мусиенко, которую подозревают в причастности к "газовым схемам" нардепа Александра Онищенко. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"7 апреля в аэропорту Подгорицы власти Черногории по ориентировке Интерпола и Европола задержали гражданку Украины Мусиенко, которая подозревается причастности к так называемой "газовой схеме" депутата Онищенко", – говорится на странице САП в Facebook.

Ведомство уточняет, что сейчас готовится экстрадиция Ирины Мусиенко в Украину.

По данным следствия, эта женщина покинула Украину 15 июня 2016 года – в день первых задержании фигурантов "газовых схем". Ее объявили в розыск в августе прошлого года.

Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2016 года Верховная Рада лишила неприкосновенности нардепа Александра Онищенко и дала согласие на его задержание и арест. Однако он к тому времени покинул территорию Украины.

Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

В свою очередь Онищенко в декабре 2016 года заявил о том, что передал США компромат на Петра Порошенко. По его словам, в течение года он записывал свои беседы с президентом на ручные часы с диктофоном.

В начале февраля Онищенко обнародовал вторую часть своих записей.

Источник: korrespondent.net