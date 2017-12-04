Взрыв смертника в Кабуле унес жизни пяти человек

В Кабуле в результате взрыва возле здания Министерства обороны Афганистана погибли пять человек. Об этом сообщает TOLOnews в своем Twitter в среду, 12 апреля.

"Взрыв произошел рядом с президентским дворцом и министерством обороны в Кабуле. Свидетели сообщают, что после взрыва раздались выстрелы", – говорится в сообщении.

Как отметили в Министерстве внутренних дел страны, еще десять человек получили ранения. В ведомстве также считают, что целью смертника был автомобиль, перевозивший чиновников.

На месте взрыва в данный момент работают правоохранительные органы. Пока никто из террористических организаций не взял на себя ответственность за теракт.

Ранее из-за взрыва мины в северо-восточной провинции Кундуз в Афганистане погибли четверо детей, еще семеро получили ранения.

Источник: korrespondent.net