Лента RSS
Подписаться на ленту
12 апреля 2017, среда, 19:02
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,01
12. 04. 2017

Взрыв смертника в Кабуле унес жизни пяти человек

В Кабуле в результате взрыва возле здания Министерства обороны Афганистана погибли пять человек. Об этом сообщает TOLOnews в своем Twitter в среду, 12 апреля.

"Взрыв произошел рядом с президентским дворцом и министерством обороны в Кабуле. Свидетели сообщают, что после взрыва раздались выстрелы", – говорится в сообщении.

Как отметили в Министерстве внутренних дел страны, еще десять человек получили ранения. В ведомстве также считают, что целью смертника был автомобиль, перевозивший чиновников.

 
 

На месте взрыва в данный момент работают правоохранительные органы. Пока никто из террористических организаций не взял на себя ответственность за теракт.

Ранее из-за взрыва мины в северо-восточной провинции Кундуз в Афганистане погибли четверо детей, еще семеро получили ранения.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Только взрослый, умный, предусмотрительный и добрый человек может выстрелить себе в ногу из игрушечного пистолета, перед тем как стрелять в кота, чтобы понять, что идея была говно, а кота лучше погладить и дать еды.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.