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12. 04. 2017

В СБУ открыли дело на Парасюка

Служба Безопасности Украины увидела в действиях нардепа Владимира Парасюка признаки преступления. Об этом, отвечая на запрос Корреспондент.net, сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале Парасюк призвал СБУ убить Виктора Медведчука - лидера движения "Украинский выбор" . Об этом нардеп заявил на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации в присутствии множества свидетелей.

"С целью выполнения постановления Шевченковского суда Главным следственным управлением СБУ были внесены сведения в ЕРДР по признакам преступления ст. 129 ч.2 УК Украины (Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное членом организованной группы,-наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет)", - отметили в пресс-службе.

Ранее суд обязал СБУ открыть уголовное дело на Парасюка из-за его угрозы. Шевченковский районный суд также признал незаконным бездействие спецслужбы и обязал внести в ЕРДР сведения о преступлении, совершенным нардепом еще в феврале. 

Источник: korrespondent.net
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