СМИ: Манафорт получал деньги от Партии регионов

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, экс-политтехнолог Виктора Януковича Пол Манафорт получал деньги по амбарной книге Партии регионов. Как сообщает агентство The Associated Press, на счета консалтинговой фирмы Манафорта в США было переведено по меньшей мере 1,2 млн долларов.

"В августе появилась рукописная книга в Украине, где обозначены долларовые суммы и даты рядом с именем Пола Манафорта, который был тогда руководителем кампании Трампа. Украинские расследователи назвали это доказательством непубличных выплат от пророссийской политической партии (Партии регионов, – ред.) и частью более масштабной коррупционной схемы при бывшем президенте", – говорится в сообщении.

Отчеты, оказавшиеся в распоряжении агентства, включают платежи 2007-го и 2009 годов – на счета консалтинговой фирмы Манафорта в США было переведено по меньшей мере 1,2 млн долларов.

"Это включительно с платежами в 2007-м и 2009 годах, что является первым доказательством получения фирмой Манафорта... некоторых средств, о которых говорится в так называемой черной бухгалтерии", – сообщает агентство.

В заявлении, которое Манафорт направил AP, он не отрицает, что его фирма получала деньги, но указывает, что все транзакции были "законной оплатой работы политического консультанта".

Ранее Манафорт он назвал ложью информацию, опубликованную Associated Press, о якобы заключении контракта на сумму 10 млн долларов в год с ним с целью "продвижения интересов правительства президента России Владимира Путина".

Источник: korrespondent.net