Путин заявил о двух версиях химатаки в Сирии

Российский президент Владимир Путин заявил, что у него две версии химической атаки в сирийском Идлибе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Мир.

"Первая - это то, что сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ. А это вполне возможно, поскольку боевики неоднократно их применяли, и с этим никто не спорит", - сказал он.

Путин отметил, что этого никто не хочет замечать, хотя все, по его словам, согласились с тем, что повстанцы применяли отравляющие вещества.

"Значит, у них оно есть, а если есть там, то почему не может быть в Сирии? Это же одна банда. Это первая версия", - добавил глава РФ.

В качестве второй версии российский президент назвал провокацию.

"А вторая версия - это просто постановка, то есть провокация. Это специально сделано для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти", - заявил он.

Отметим, что накануне Путин заявил о возможных новых провокациях с химоружием против правительства Сирии.

Также напомним, что Москва ранее уже заявляла, что видео химатаки в Сирии постановочное.

Источник: korrespondent.net