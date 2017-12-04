Тиллерсон проводит встречу с Путиным

Российским президент Владимир Путин принимает в Кремле главу Госдепа США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент принимает в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Лаврова", - сказал Песков.

Отметим, что еще позавчера в Кремле заявляли, что в планах у Путина нету встречи с Тиллерсоном. А за день до этого СМИ сообщили, что Тиллерсон отменил встречу с Путиным.

Также отметим, что в день прибытия в Москву Тиллерсон поставил ультиматум России, заявив, что ей следует выбрать: либо партнерство с США, либо поддержка сирийского президента Башара Асада.

Источник: korrespondent.net