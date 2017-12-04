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12. 04. 2017

Мелания Трампа добилась компенсации за статьи об эскорте

Британский таблоид Daily Mail согласился выплатить компенсацию первой леди США Мелании Трамп за статью о ее модельной карьере.

Мелания Трамп подала в суд на Daily Mail в августе 2016 года из-за статьей о ее работе в эскорте. Мелания назвала их "крайне губительными для репутации и оскорбительными" и потребовала от издания 150 миллионов долларов.

Газета опубликовала извинения перед женой Трампа и признала, что опубликовала "обвинения, что она предоставляла услуги помимо модельных".

"Мы признаем, что эти обвинения против госпожи Трамп - неправда", - заявили в издании.

Западные СМИ сообщили, что Мелания согласилась принять извинения и компенсацию от газеты.

При этом итоговый объем компенсации не раскрывается, однако, по данным СМИ, выплата составит около трех миллионов долларов.

Также отметим, что после иска, в сентябре прошлого года, Daily Mail удалила статью о Мелании Трамп.

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Источник: korrespondent.net
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