Лавров отчитал американских журналистов

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном отчитал американских журналистов.
Перед началом встречи одна из журналисток спросила Лаврова:
"Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?".
Одновременно с ней другая представительница прессы также задала свой вопрос.
В ответ Лавров заявил: "Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?".
Затем глава МИД РФ произнес речь и, передав слово Тиллерсону, сказал американской журналистке: "Теперь можете кричать".
Ранее на встрече ОБСЕ Лавров обозвал журналиста "дебилом". За несколько месяцев до этого Лавров выругался на встрече с коллегой из Саудовской Аравии, также использовав это слово. После этого его фраза о "дебилах" стала известной в сети.
Позже Лавров объяснил фразу о дебилах, заявив, что не он один попадает в ситуацию, когда микрофон оказывается невыключенным.
Источник: korrespondent.net