Лавров отчитал американских журналистов

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном отчитал американских журналистов.

Перед началом встречи одна из журналисток спросила Лаврова:

"Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?".

Одновременно с ней другая представительница прессы также задала свой вопрос.

В ответ Лавров заявил: "Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?".

Затем глава МИД РФ произнес речь и, передав слово Тиллерсону, сказал американской журналистке: "Теперь можете кричать".

Ранее на встрече ОБСЕ Лавров обозвал журналиста "дебилом". За несколько месяцев до этого Лавров выругался на встрече с коллегой из Саудовской Аравии, также использовав это слово. После этого его фраза о "дебилах" стала известной в сети.

Позже Лавров объяснил фразу о дебилах, заявив, что не он один попадает в ситуацию, когда микрофон оказывается невыключенным.

Источник: korrespondent.net