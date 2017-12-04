Лента RSS
Подписаться на ленту
12 апреля 2017, среда, 21:25
+10°C
Завтра +9°C
+10°C
Завтра +9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,01
12. 04. 2017

Лавров отчитал американских журналистов

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном отчитал американских журналистов.

Перед началом встречи одна из журналисток спросила Лаврова:

"Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?".

Одновременно с ней другая представительница прессы также задала свой вопрос.

В ответ Лавров заявил: "Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?".

Затем глава МИД РФ произнес речь и, передав слово Тиллерсону, сказал американской журналистке: "Теперь можете кричать".

Ранее на встрече ОБСЕ Лавров обозвал журналиста "дебилом". За несколько месяцев до этого Лавров выругался на встрече с коллегой из Саудовской Аравии, также использовав это слово. После этого его фраза о "дебилах" стала известной в сети.

Позже Лавров объяснил фразу о дебилах, заявив, что не он один попадает в ситуацию, когда микрофон оказывается невыключенным.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Только взрослый, умный, предусмотрительный и добрый человек может выстрелить себе в ногу из игрушечного пистолета, перед тем как стрелять в кота, чтобы понять, что идея была говно, а кота лучше погладить и дать еды.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.