Плюс Дорн. Травля артистов в Украине за связи с РФ

В украинских соцсятях целый день продолжаются споры из-за высказываний артиста Ивана Дорна по поводу взаимоотношений Украины и России.

Одни называют Дорна “ватником” и вспоминают его визиты в Москву, другие считают, что ничего особенного и страшного певец не сказал.

Корреспондент.net вспоминает, каких еще артистов ругали в Украине за их связи с Россией во время АТО.

Что сказал Дорн

В интервью российскому журналисту Дорн назвал конфликт Украины и России “ссорой младшего и старшего брата”.

Также Дорн заявил, что не давал деньги для помощи участникам АТО.

Светлана Лобода

Перед Дорном украинский Facebookосуждал певицу Светлану Лободу, которая также ездит с концертами в Россию.

За это в Украине концерты Лободы несколько раз пытались сорвать, в первую очередь в западных регионах.

Лобода даже поучаствовала в шоу российского Первого канала “Пусть говорят”.

Потап и Настя

Не переставал ездить с выступлением в Россию и дует Потап и Настя.

В Хмельницком сорвали концерт дуэта, активисты пришли под помещение клуба, в котором должны были выступать артисты, забросали его яйцами и залили красной краской.

По словам участников акции "Настя и Потап даже после аннексии Крыма выражали благодарность России за то, что их принимают от имени всего украинского народа".

Акция в Хмельницком

"Мы считаем все это неприемлемым. Проекты Потапа активно выступают сегодня в России. Вся музыка дуэта русскоязычная, а русский мир заканчивается там, где и русский язык. Приезжая сюда, они распространяют его здесь. Мы не хотим войны, русского мира, у нас есть своя музыка и свой язык", — заявил один из участников акции.

Ани Лорак

Певицу можно назвать “пионером” среди украинских артистов, которых начали травить на родине из-за связей с Россией.

Лорак постоянно выступает в России, приходит на эфиры российских телеканалов.

В начале вооруженного конфликта на Донбассе Лорак еще пыталась давать концерты в Украине, но их постоянно срывали. Теперь уже даже и не пытается.

Другие

Обструкции поддались и другие артисты, например, Таисия Поавлий, которая еще и была народным депутатом от Партии регионов. Критикуют за концерты в России и группу “Пятница”.

Тем не менее, продолжают выступать в России такие украинские коллективы, как Грибы, Время и Стекло, QuestOistolsShow.

Источник: korrespondent.net