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12. 04. 2017

В Минске договорились о режиме тишины на Пасху

В Минске трехсторонняя контактная группа подтвердила договоренность о режиме тишины в преддверии пасхальных праздников.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

"Трехсторонняя контактная группа подтвердила свою приверженность решению от 29 марта 2017 года о выполнении ранее принятых обязательств по полному соблюдению режима прекращения огня в преддверии пасхальных праздников", - написала она.

Напомним, участники контактной группы 29 марта договорились о введении режима тишины на Донбассе с 1 апреля. Тем не менее, обстрелы в зоне АТО продолжились.

Источник: korrespondent.net
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Украина
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