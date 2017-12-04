В Минске договорились о режиме тишины на Пасху

В Минске трехсторонняя контактная группа подтвердила договоренность о режиме тишины в преддверии пасхальных праздников.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

"Трехсторонняя контактная группа подтвердила свою приверженность решению от 29 марта 2017 года о выполнении ранее принятых обязательств по полному соблюдению режима прекращения огня в преддверии пасхальных праздников", - написала она.

Напомним, участники контактной группы 29 марта договорились о введении режима тишины на Донбассе с 1 апреля. Тем не менее, обстрелы в зоне АТО продолжились.

Источник: korrespondent.net