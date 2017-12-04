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12. 04. 2017

Москва: Готовы восстановить меморандум по Сирии

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности вернуться к применению меморандума с США о предотвращении инцидентов в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

После ракетного удара США по авиабазе сирийского правительства, Россия приостановила меморандум по Сирии. Документ был принят в октябре 2015 года. Он регламентирует действия самолетов в воздушном пространстве этой страны.

"Президент подтвердил нашу готовность вернуться к его применению при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ, а именно борьба с ИГИЛ и"Джабхат ан-Нусрой", - сказал российский министр.

При этом Лавров заявил, что Москва видит попытки помешать сотрудничеству России и США, обострить конфронтацию.

"Считаем, что это недальновидный подход", - добавил Лавров по итогам сегодняшней встречи с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщало агентство Reuters, Лавров встретил Тиллерсона прохладно.

Также напомним, что Тиллерсон встретился с Владимиром Путиным, хотя еще позавчера в Кремле говорили, что в графике президента РФ остутствует встреча с госсекретарем.

Источник: korrespondent.net
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