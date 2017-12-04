Киев заявил о росте числа пленных в ДНР и ЛНР

В ДНР и ЛНР число пленных за счет гражданских выросло до 126 человек, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

На прошлой неделе Геращенко заявляла, что количество пленных в ДНР и ЛНР - 121 человек. Ранее она также говорила о 418-ти пропавших без вести человек на Донбассе, военных и гражданских.

"К сожалению, в списке заложников, которые дает нам СБУ, уже 126 человек, количество незаконно удерживаемых выросла за счет гражданских. Тех, кого ОРДЛО требует передать взамен их освобождения - более 600 человек", - написала она.

При этом, по ее словам, 30 из них не имеют никакого отношения к АТО, 60 проходят по сверхтяжелым преступлениям и не подлежат амнистии, а несколько сотен человек не хотят возвращаться в ДНР и ЛНР.

В прошлом месяце в Луганске к пяти пленным пустили родных.

Источник: korrespondent.net