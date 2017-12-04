Москва и Госдеп рассказали о будущем Асада

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров рассказали о своем видении будущего сирийского президента Башара Асада.

Сегодня в Москве Тиллерсон встретился с Лавровым. По данным Reuters, главу Госдепа приняли "неожиданно неприязненно". Встреча продлилась около двух часов. Затем Тиллерсон встретился с Владимиром Путиным.

Госсекретарь заявил, что "режим Асада приходит к концу", добавив, что "они в этом сами виноваты, своим поведением и из-за той войной, которая продолжается в стране несколько лет".

По его словам, уход сирийского президента займет некоторое время.

"Но результат не предусматривает роль Асада в государственном управлении Сирии, общественность этого не примет, и мы это не примем", - подчеркнул Тиллерсон.

В свою очередь Лавров сказал, что Россия в Сирии не делает ставку ни на Асада, ни на кого либо другого.

"Мы не делаем ставку на какую-то персону: ни на президента Асада, ни на кого-то другого", - отметил российский министр.

Глава МИД РФ также заявил, что при бывшем американском президенте Бараке Обаме не боролись эффективно с Ан-Нусрой и "Исламским государством", пока в Сирию не пришла Россия.

"У нас устойчивое подозрение, которое никто пока не смог развеять, что Нусру до сих пор берегут для того, чтобы в какой-то момент задействовать "план Б" и попытаться свергнуть режим Башара Асада силой", - добавил он.

Также отметим, что российский президент Владимир Путин заявил о готовности России восстановить меморандум по Сирии, который был приостановлен после ракетного удара американцев.

Источник: korrespondent.net