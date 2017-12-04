Тиллерсон: Украина - преграда для отношений с РФ

"Россия может добиться прогресса в выполнении (Минских соглашений) путем деэскалации насилия и принять меры для отвода вооруженных сил сепаратистов и тяжелого вооружения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнить свою роль", - заявил Тиллерсон.
В свою очередь Лавров заявил, что Россия и США могут возобновить прямые консультации по украинскому вопросу.
"Мы почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты по этой теме, с тем чтобы помогать искать практические пути в реализации в полной мере минских договоренностей", - сказал российский министр.
Напомним, что вчера президент Петр Порошенко поговорил с Тиллерсоном по телефону. По его словам, госсекретарь пообещал не допустить никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.
Как сообщал Reuters, Кремль встретил Тиллерсона "нежиданно неприязненно". Тем не менее, Москва заявила о готовности восстановить меморандум по Сирии, прекращенный после ракетного удара США,
Также отметим, что после встречи с Лавровым Тиллерсон встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Источник: korrespondent.net