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12. 04. 2017

Тиллерсон: Украина - преграда для отношений с РФ

Украина будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией до полного выполнения последней минских соглашений.
 
Об этом заявил глава Госдепа Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Москве после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
 
"Пока прогресс по Минским соглашениям не будет достигнут, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией", - сказал он.
 
Госсекретарь отметил, что Россия может повлиять на уменьшение насилия и отвод войск на Донбассе.

"Россия может добиться прогресса в выполнении (Минских соглашений) путем деэскалации насилия и принять меры для отвода вооруженных сил сепаратистов и тяжелого вооружения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнить свою роль", - заявил Тиллерсон.

В свою очередь Лавров заявил, что Россия и США могут возобновить прямые консультации по украинскому вопросу.

"Мы почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты по этой теме, с тем чтобы помогать искать практические пути в реализации в полной мере минских договоренностей", - сказал российский министр.

Напомним, что вчера президент Петр Порошенко поговорил с Тиллерсоном по телефону. По его словам, госсекретарь пообещал не допустить никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.

Как сообщал Reuters, Кремль встретил Тиллерсона "нежиданно неприязненно". Тем не менее, Москва заявила о готовности восстановить меморандум по Сирии, прекращенный после ракетного удара США,

Также отметим, что после встречи с Лавровым Тиллерсон встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: korrespondent.net
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