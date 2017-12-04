Тиллерсон: Украина - преграда для отношений с РФ

Украина будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией до полного выполнения последней минских соглашений.

Об этом заявил глава Госдепа Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Москве после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Пока прогресс по Минским соглашениям не будет достигнут, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией", - сказал он.

Госсекретарь отметил, что Россия может повлиять на уменьшение насилия и отвод войск на Донбассе.

"Россия может добиться прогресса в выполнении (Минских соглашений) путем деэскалации насилия и принять меры для отвода вооруженных сил сепаратистов и тяжелого вооружения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнить свою роль", - заявил Тиллерсон.

В свою очередь Лавров заявил, что Россия и США могут возобновить прямые консультации по украинскому вопросу.

"Мы почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты по этой теме, с тем чтобы помогать искать практические пути в реализации в полной мере минских договоренностей", - сказал российский министр.

Напомним, что вчера президент Петр Порошенко поговорил с Тиллерсоном по телефону. По его словам, госсекретарь пообещал не допустить никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.

Как сообщал Reuters, Кремль встретил Тиллерсона "нежиданно неприязненно". Тем не менее, Москва заявила о готовности восстановить меморандум по Сирии, прекращенный после ракетного удара США,

Также отметим, что после встречи с Лавровым Тиллерсон встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: korrespondent.net