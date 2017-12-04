Россия снова блокировала резолюцию ООН по Сирии

Россия 12 апреля наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН по химатаке в Сирии.
Отмечается, что документ поддержали десять членов Совбеза ООН, два проголосовали против и трое воздержались. Вместе с Россией против проекта резолюции проголосовала Боливия.
Воздержались от голосования Китай, Эфиопия и Казахстан.
В предложенном Великобританией, Францией и США проекте резолюции осуждается использование химического оружия в Сирии, в частности, атака, осуществлённая 4 апреля.
Документ предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне. Также он содержал ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доступ к военным авиабазам.
В МИД России заявили, что внесенный западными странами проект резолюции посвящен не столько расследованию инцидента, сколько легитимизации обвинений в адрес официальных властей Сирии.
Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был совершен авиаудар с применением химического оружия. Погибли, по разным данным, около 100 человек, среди них 27 детей.
Отметим, ранее Россия также отклонила резолюцию по Сирии, предложенную США, Францией и Великобританией, назвав ее "категорически неприемлемой".
Источник: korrespondent.net