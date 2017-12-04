Россия снова блокировала резолюцию ООН по Сирии

Россия 12 апреля наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН по химатаке в Сирии.

Отмечается, что документ поддержали десять членов Совбеза ООН, два проголосовали против и трое воздержались. Вместе с Россией против проекта резолюции проголосовала Боливия.

Воздержались от голосования Китай, Эфиопия и Казахстан.

В предложенном Великобританией, Францией и США проекте резолюции осуждается использование химического оружия в Сирии, в частности, атака, осуществлённая 4 апреля.

Документ предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне. Также он содержал ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доступ к военным авиабазам.

В МИД России заявили, что внесенный западными странами проект резолюции посвящен не столько расследованию инцидента, сколько легитимизации обвинений в адрес официальных властей Сирии.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был совершен авиаудар с применением химического оружия. Погибли, по разным данным, около 100 человек, среди них 27 детей.

Отметим, ранее Россия также отклонила резолюцию по Сирии, предложенную США, Францией и Великобританией, назвав ее "категорически неприемлемой".

Источник: korrespondent.net