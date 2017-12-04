Трамп о Тиллерсоне в РФ: Замечательная работа

Как сообщал Корреспондент.net, Тиллерсон и Лавров обсудили свое видение будущего сирийского президента Башара Асада, а также коснулись ситуации в Украине, как препятствия для улучшения отношений между США и Россией.
Источник: korrespondent.net
Как сообщал Корреспондент.net, Тиллерсон и Лавров обсудили свое видение будущего сирийского президента Башара Асада, а также коснулись ситуации в Украине, как препятствия для улучшения отношений между США и Россией.
Источник: korrespondent.net
Только взрослый, умный, предусмотрительный и добрый человек может выстрелить себе в ногу из игрушечного пистолета, перед тем как стрелять в кота, чтобы понять, что идея была говно, а кота лучше погладить и дать еды.