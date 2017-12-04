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12. 04. 2017

Трамп о Тиллерсоне в РФ: Замечательная работа

 
Президент США Дональд Трамп назвал "замечательной" работу госсекретаря США Рекса Тиллерсона на переговорах в Москве в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
 
Напомним, 12 апреля Тиллерсон встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.  
 
"Хочу отметить замечательную работу, проделанную нашим госсекретарем Рексом Тиллерсоном в укреплении альянса НАТО, а также его поездку в Москву, чтобы продвинуть интересы в сфере безопасности США и их союзников. Он провел колоссальную работу", – отметил Трамп.
 
 

Как сообщал Корреспондент.net, Тиллерсон и  Лавров обсудили свое видение будущего сирийского президента Башара Асада, а также коснулись ситуации в Украине, как препятствия для улучшения отношений между США и Россией.

Источник: korrespondent.net
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