Представитель РФ в ООН отчитал британского коллегу

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков отчитал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта во время заседания.

Отметим, Райкрофт в своем выступлении заявил, что Россия злоупотребляет правом вето, поддерживает режим сирийского президента Башара Асада и применение химоружия, а также что Москва "потеряла доверие".

Сафронков в ответ на высказывания британского коллеги заявил, что Райкрофт "только и думает о том, чтобы затруднить усилия" спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и не дать развиваться политическому процессу, принести в Совбез ООН конфронтационность и враждебность.

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" − обратился Савронков Райкрофту.

Представитель России отметил, что, пока Москва борется против террористов, Париж и Лондон принимают у себя незаконные вооруженные группировки, "многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке, теракты совершают в православных соборах в Вербное воскресенье".

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!" − подчеркнул Сафронков.

Напомним, 12 апреля Россия снова блокировала проект резолюции Совбеза ООН по химатаке в Сирии.

Источник: korrespondent.net