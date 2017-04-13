Трамп: Мы совершенно не ладим с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что отношения с Россией достигли "низшей точки".

"Мы совершенно не ладим с Россией", − отметил американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что все еще стремится к нормализации отношений с Москвой.

"Было бы здорово, если бы мы поладили с Путиным, с Россией…Я хотел бы поладить со всеми… Когда мои полномочия закончатся, мир станет намного лучше", − резюмировал он.

Также Трамп рассчитывает, что международному сообществу удастся решить крупные конфликты и странам Европы не придется бояться России.

"Это сумасшествие – то, что происходит. Будь то Ближний Восток, Украина, куда бы вы не посмотрели… В конечном итоге, надеюсь, мы избавимся от этих проблем и бояться будет некого", − добавил президент.

Ранее Трамп назвал "замечательной" работу госсекретаря США Рекса Тиллерсона на переговорах в Москве.

Источник: korrespondent.net