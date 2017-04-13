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13. 04. 2017

НАТО: Мы не хотим новой "холодной войны"

 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, что альянс должен найти способы взаимодействия с Россией.
 
"Мы должны найти способы взаимодействия с Россией. Россия не уйдет. Мы не хотим новой "холодной войны". Мы не хотим новой гонки вооружений" − отметил Столтенберг.
 
В НАТО считают важным диалог с Россией
 
Напомним, Трамп в ходе пресс-конференции со Столтенбергом заявил, что отношения США с Россией достигли "низшей точки", но он надеется их улучшить.

Источник: korrespondent.net
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