НАТО: Мы не хотим новой "холодной войны"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, что альянс должен найти способы взаимодействия с Россией.

"Мы должны найти способы взаимодействия с Россией. Россия не уйдет. Мы не хотим новой "холодной войны". Мы не хотим новой гонки вооружений" − отметил Столтенберг.

В НАТО считают важным диалог с Россией

Напомним, Трамп в ходе пресс-конференции со Столтенбергом заявил, что отношения США с Россией достигли "низшей точки", но он надеется их улучшить.

Источник: korrespondent.net