Онищенко заявил, что получил статус политбеженца в ЕС

Народный депутат Александр Онищенко заявил в комментарии Еспресо.TV, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.

"Мое дело в Европе признано политическим. Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца. Это означает, что я и все члены моей семьи находимся под защитой ЕС", − рассказал Онищенко.

Ранее сообщалось, что 12 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Генпрокуратуру пакет документов, необходимых для начала процедуры экстрадиции матери Онищенка Инессы Кадыровой, которую подозревают в причастности к "газовой схеме".

Напомним, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

Воровство на газе. Первое большое дело НАБУ

Источник: korrespondent.net