Лента RSS
Подписаться на ленту
13 апреля 2017, четверг, 01:39
+9°C
Завтра +8°C
+9°C
Завтра +8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,01
13. 04. 2017

Онищенко заявил, что получил статус политбеженца в ЕС

 
Народный депутат Александр Онищенко заявил в комментарии Еспресо.TV, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.
 
"Мое дело в Европе признано политическим. Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца. Это означает, что я и все члены моей семьи находимся под защитой ЕС", − рассказал Онищенко.
 
Ранее сообщалось, что 12 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Генпрокуратуру пакет документов, необходимых для начала процедуры экстрадиции матери Онищенка Инессы Кадыровой, которую подозревают в причастности к "газовой схеме".
 
Напомним, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. 
 
Воровство на газе. Первое большое дело НАБУ

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Только взрослый, умный, предусмотрительный и добрый человек может выстрелить себе в ногу из игрушечного пистолета, перед тем как стрелять в кота, чтобы понять, что идея была говно, а кота лучше погладить и дать еды.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.