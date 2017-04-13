Штаб АТО: Шахту "Бутовка" обстреляли, есть погибший

Пресс-центр штаба АТО сообщил, что в результате обстрела украинских позиций в районе шахты Бутовка погиб боец механизированной бригады, которая выполняет боевые задачи на Донецком направлении.
"Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, продолжают нарушать "режим тишины", применяя в том числе тяжелое вооружение", − информировали в штабе.
Отмечается, что с начала суток сепаратисты 52 раза нарушили "режим тишины".
Ранее сообщалось, что за сутки 11 апреля сепаратисты совершили 45 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО, пятеро украинских военнослужащих получили ранения.
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Источник: korrespondent.net