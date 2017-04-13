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13. 04. 2017

В Приднестровье флаг РФ стал вторым национальным

 
Верховный Совет самопровозглашенного Приднестровья принял в окончательном чтении законопроект, согласно которому российский флаг стал вторым государственным в регионе, передает Укринформ.
 
Использование государственного флага России  на территории Приднестровья "связано со стремлением жителей региона присоединиться к РФ на основании результатов референдума 2006 года", говорится в пояснительной записке к законопроекту.
 
В непризнанной республике считают, что использование российского флага "станет важным стимулом для дальнейшей экономической и политической интеграции с РФ".
 
Отныне на всех государственных учреждениях региона будет вывешено два флага – российский и приднестровский (флаг бывшей Молдавской ССР). Флаг Приднестровья будет вывешен слева от зданий, а российский − справа.
 
В официальном Кишиневе пока не прокомментировали решение властей непризнанного Приднестровья.
 
Как сообщал Корреспондент.net,  новоизбранный президент самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский отверг предложение о переговорах по предоставлению региону особого статуса внутри Молдовы и заявил, что не собирается менять курс на присоединение республики к России.
 
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Источник: korrespondent.net
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