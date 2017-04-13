В Приднестровье флаг РФ стал вторым национальным

Верховный Совет самопровозглашенного Приднестровья принял в окончательном чтении законопроект, согласно которому российский флаг стал вторым государственным в регионе, передает Укринформ.

Использование государственного флага России на территории Приднестровья "связано со стремлением жителей региона присоединиться к РФ на основании результатов референдума 2006 года", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В непризнанной республике считают, что использование российского флага "станет важным стимулом для дальнейшей экономической и политической интеграции с РФ".

Отныне на всех государственных учреждениях региона будет вывешено два флага – российский и приднестровский (флаг бывшей Молдавской ССР). Флаг Приднестровья будет вывешен слева от зданий, а российский − справа.

В официальном Кишиневе пока не прокомментировали решение властей непризнанного Приднестровья.

Как сообщал Корреспондент.net , новоизбранный президент самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский отверг предложение о переговорах по предоставлению региону особого статуса внутри Молдовы и заявил, что не собирается менять курс на присоединение республики к России.

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Источник: korrespondent.net