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13. 04. 2017

Опрос: Иванка Трамп − самая популярная сотрудница Белого дома

 
Согласно совместному опросу компании Morning Consult и издания Politico, Иванку Трамп назвали самым популярным сотрудником Белого дома, передает Интерфакс. 
 
Сообщается, что 46% респондентов положительно оценивают дочь Трампа, которая в марте 2017 года стала официальным сотрудником Белого дома США.
 
Еще 36% опрошенных американцев отрицательно оценивают деятельность Иванки на посту советника Трампа. Отметим, что 17% респондентов из трех вариантов ответа на вопрос выбрали пункт "никогда не слышал о ней".
 
Первая леди США Меланья Трамп также получила высокие оценки среди респондентов. Не менее 48% опрошенных американцев отозвались о ней положительно, 34% − отрицательно, остальные 17% "никогда не слышали" о первой леди США.
 
Зятя американского президента и супруга Иванки Джареда Кушнера, который является в настоящее время старшим советником Трампа, лишь 27% опрошенных оценили положительно, еще 30% − отрицательно, и 42% − "не слышали о нем".
 
Опрос проводился с 6 по 9 апреля среди 1988 человек.
 
Ранее сообщалось, что 51% американцев поддерживают удар США по сирийской авиабазе в ночь на 7 апреля.
 
Иванка Трамп заявила, что гордится отцом после ударов по Сирии
 

Источник: korrespondent.net
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