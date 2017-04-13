Опрос: Иванка Трамп − самая популярная сотрудница Белого дома

Согласно совместному опросу компании Morning Consult и издания Politico, Иванку Трамп назвали самым популярным сотрудником Белого дома, передает Интерфакс.

Сообщается, что 46% респондентов положительно оценивают дочь Трампа, которая в марте 2017 года стала официальным сотрудником Белого дома США.

Еще 36% опрошенных американцев отрицательно оценивают деятельность Иванки на посту советника Трампа. Отметим, что 17% респондентов из трех вариантов ответа на вопрос выбрали пункт "никогда не слышал о ней".

Первая леди США Меланья Трамп также получила высокие оценки среди респондентов. Не менее 48% опрошенных американцев отозвались о ней положительно, 34% − отрицательно, остальные 17% "никогда не слышали" о первой леди США.

Зятя американского президента и супруга Иванки Джареда Кушнера, который является в настоящее время старшим советником Трампа, лишь 27% опрошенных оценили положительно, еще 30% − отрицательно, и 42% − "не слышали о нем".

Опрос проводился с 6 по 9 апреля среди 1988 человек.

Ранее сообщалось, что 51% американцев поддерживают удар США по сирийской авиабазе в ночь на 7 апреля.

Иванка Трамп заявила, что гордится отцом после ударов по Сирии

Источник: korrespondent.net