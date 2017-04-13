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13. 04. 2017

Трамп пригрозил КНДР атомными подлодками

 
Президент США Дональд Трамп попросил главу Китая Си Цзиньпина информировать руководство Северной Кореи, что у Вашингтона на вооружении есть не только авианосцы, но и атомные подлодки, передает The Wall Street Journal.
 
Напомним, на фоне повышенной ядерной активности Пхеньяна Вашингтон направил к Корейскому полуострову авианосную группу.
 
Трамп отметил, что 11 апреляк позвонил Си Цзиньпину и во время часового разговора сказал ему, чтобы тот довел до сведения лидера КНДР Ким Чен Ына, что у США есть не только авианосцы, но атомные подводные лодки.
 
"Нельзя позволить КНДР располагать ядерным оружием. Пока у них нет средств доставки (ядерных вооружений), но они у них будут", − отметил Трамп.
 
Ранее сообщалось, что в ответ на ядерную угрозу со стороны КНДР США могут разместить ядерное оружие в Южной Корее.

Источник: korrespondent.net
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