Трамп пригрозил КНДР атомными подлодками

Президент США Дональд Трамп попросил главу Китая Си Цзиньпина информировать руководство Северной Кореи, что у Вашингтона на вооружении есть не только авианосцы, но и атомные подлодки, передает The Wall Street Journal.

Напомним, на фоне повышенной ядерной активности Пхеньяна Вашингтон направил к Корейскому полуострову авианосную группу.

Трамп отметил, что 11 апреляк позвонил Си Цзиньпину и во время часового разговора сказал ему, чтобы тот довел до сведения лидера КНДР Ким Чен Ына, что у США есть не только авианосцы, но атомные подводные лодки.

"Нельзя позволить КНДР располагать ядерным оружием. Пока у них нет средств доставки (ядерных вооружений), но они у них будут", − отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что в ответ на ядерную угрозу со стороны КНДР США могут разместить ядерное оружие в Южной Корее.

Источник: korrespondent.net