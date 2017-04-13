Украина должна решить, хочет ли в альянс − НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире CNN, что Украина сама должна решить, хочет ли она вступать в альянс.

"Все зависит от того, хочет ли Украина подавать заявку. Если это произойдет, члены НАТО должны будут решить, отвечает ли она необходимым требованиям", − отметил Столтенберг.

Генсек альянса отметил, что "Украина ориентируется на формирование оборонного сектора, который отвечал бы стандартам НАТО".

Также Столтенберг утвердительно ответил на вопрос о поддержке возможного расширения альянса "за счет принятия какой-либо страны". В качестве примера он привел Черногорию.

Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО и, таким образом, бывшая югославская республика становится 29-м членом альянса.

Как сообщал Корреспондент.net , 72% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.

Источник: korrespondent.net