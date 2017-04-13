Лента RSS
Подписаться на ленту
13 апреля 2017, четверг, 05:27
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,01
13. 04. 2017

Украина должна решить, хочет ли в альянс − НАТО

 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире CNN, что Украина сама должна решить, хочет ли она вступать в альянс.
 
"Все зависит от того, хочет ли Украина подавать заявку. Если это произойдет, члены НАТО должны будут решить, отвечает ли она необходимым требованиям", − отметил Столтенберг.
 
Генсек альянса отметил, что "Украина ориентируется на формирование оборонного сектора, который отвечал бы стандартам НАТО".
 
Также Столтенберг утвердительно ответил на вопрос о поддержке возможного расширения альянса "за счет принятия какой-либо страны". В качестве примера он привел Черногорию.
 
Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО и, таким образом, бывшая югославская республика становится 29-м членом альянса.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 72% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Только взрослый, умный, предусмотрительный и добрый человек может выстрелить себе в ногу из игрушечного пистолета, перед тем как стрелять в кота, чтобы понять, что идея была говно, а кота лучше погладить и дать еды.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.