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13. 04. 2017

СМИ: Годовые расходы Трампа на поездки превысят затраты Обамы за восемь лет

 
Путешествия и поездки президента США Дональда Трампа за один год по стоимости превысят подобные расходы его предшественника Барака Обамы за восемь лет, передает CNN.
 
По информиции телеканала, поездки Трампа в собственный клуб во Флориде обошлись в 20 миллионов долларов в первые 80 дней президентства.
 
Американский лидер провел шесть выходных и в общей сложности 21 день в своей резиденции в Мар-а-Лаго на Палм-Бич. Общая смета расходов на эти поездки составляет около 21,6 миллиона долларов.
 
Отмечается, что Обама потратил чуть менее 97 миллионов долларов на поездки за свои восемь лет в качестве президента, согласно недавно обнародованным документам.
 
Эти расходы включали рабочие поездки и персональные экскурсии, в том числе лыжные поездки в Аспен и годовой семейный отдых семьи Обамы в Винограднике Марты, штат Массачусетс.
 
Ранее сообщалось, что полицейское управление Нью-Йорка направило в Конгресс США просьбу возместить 25,7 миллиона долларов за охрану небоскреба Trump Tower в период между победой Трампа на выборах и его инаугурацией.
 
 
 

Источник: korrespondent.net
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