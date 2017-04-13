СМИ: Годовые расходы Трампа на поездки превысят затраты Обамы за восемь лет

Путешествия и поездки президента США Дональда Трампа за один год по стоимости превысят подобные расходы его предшественника Барака Обамы за восемь лет, передает CNN.

По информиции телеканала, поездки Трампа в собственный клуб во Флориде обошлись в 20 миллионов долларов в первые 80 дней президентства.

Американский лидер провел шесть выходных и в общей сложности 21 день в своей резиденции в Мар-а-Лаго на Палм-Бич. Общая смета расходов на эти поездки составляет около 21,6 миллиона долларов.

Отмечается, что Обама потратил чуть менее 97 миллионов долларов на поездки за свои восемь лет в качестве президента, согласно недавно обнародованным документам.

Эти расходы включали рабочие поездки и персональные экскурсии, в том числе лыжные поездки в Аспен и годовой семейный отдых семьи Обамы в Винограднике Марты, штат Массачусетс.

Ранее сообщалось, что полицейское управление Нью-Йорка направило в Конгресс США просьбу возместить 25,7 миллиона долларов за охрану небоскреба Trump Tower в период между победой Трампа на выборах и его инаугурацией.

Источник: korrespondent.net