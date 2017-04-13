В США считают победой Трампа решение КНР по Сирии

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил 12 апреля, что решение Китая воздержаться при голосовании по проекту резолюции Совбеза ООН по Сирии, является "огромной победой" президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Напомним, 12 апреля Китай воздержался при голосовании по проекту резолюции, авторы которого возложили ответственность за химическую атаку в сирийском Идлибе на правительство Сирии.

Спайсер расценил это как поддержку со стороны Пекина.

"Получение поддержки Пекина − это огромная дипломатическая победа этого президента и страны", − отметил он.

Касаясь решения России заблокировать данную резолюцию, Спайсер выразил уверенность в том, что "Россия изолирована в том, что касается Сирии".

Он считает, что "Сирия окружена очень небольшой группой поддерживающих ее стран, большинство из которых − за исключением России − являются государствами-неудачниками".

Ранее сообщалось, США обвинили сирийские власти в использовании химического оружия в Идлибе. Позже Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по военной базе в Сирии, как ответ на химатаку.

Источник: korrespondent.net