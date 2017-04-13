Столтенберг считает, что Россия стала агрессивнее

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью CNN, что НАТО не видит прямой угрозы со стороны РФ, но считает, что Россия стала более агрессивной.

Мы не видим прямой угрозы членам нашего альянса со стороны России. Но мы видим более агрессивную Россию", − отметил он .

На вопрос о том, можно ли нынешние отношения между Россией и Западом назвать холодной войной, Столтенберг ответил, что "это не холодная война". Однако он признал наличие "повышенной напряженности" в отношениях.

В то же время генсек подчеркнул, что "Россия является для НАТО крупнейшим соседом" и альянс "должен искать способы для создания отношений с ней".

Напомним, ранее в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Столтенберг заявил, что альянс должен найти способы взаимодействия с Россией.

Генсек НАТО заявил о важности диалога с Россией

Источник: korrespondent.net