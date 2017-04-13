Манафорт хочет зарегистрироваться в США как иностранный агент

Экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт планирует зарегистрироваться в Министерстве юстиций США в качестве иностранного агента, передает Reuters со ссылкой на заявление его представителя Джейсона Мэлони.
Мэлони также в который раз подчеркнул, что Манафорт окончил работу на иностранного клиента задолго до того, как начал работу на Дональда Трампа.
"Еще до выборов в 2016 году Манафорт обсуждал с федеральными властями целесообразность регистрации согласно FARA (закон о регистрации иностранных агентов) некоторых из его предыдущих политических работ", − информировал Мэлони.
Однако подробностей представитель Манафорта не рассказал.
Напомним, журналисты Associated Press утверждают, что Манафорт получал деньги по амбарной книге Партии регионов, а ранее он якобы тайно работал в интересах президента России Владимира Путина.
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Источник: korrespondent.net