Сирия просит проверить авиабазу Шайрат на наличие химоружия

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Дамаск направил письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), приглашая ее проверить наличие химоружие в Хан-Шейхуне и на авиабазе правительственных войск Шайрат, передает РИА Новости.

"Моя страна в контексте продолжающегося транспарентного сотрудничества с ОЗХО действительно направила письмо генеральному директору организации с призывом отправить нейтральную, профессиональную и беспристрастную миссию как в Хан-Шейхун, так и на авиабазу Шайрат для того, чтобы установить, что именно произошло, всеобъемлющим, транспарентным и справедливым образом. Сирия заявляет о своей готовности предоставить доступ миссии на авиабазу Шайрат, чтобы было установлено, применялся ли там зарин и находился ли он там на хранении", − подчеркнул постпред.

Джаафари отметил, что доступ миссии в Хан-Шейхун должна обеспечить террористическая группировка Джебхат ан-Нусра , которая контролирует этот район.

Напомним, США обвинили сирийское правительство в применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб, где погибли, по разным данным, около 100 человек, из них не менее 27 детей.

Позже Вашингтон совершил ракетный удар по авиабазе Шайрат, утверждая, что именно оттуда могла быть совершена химатака.

Источник: korrespondent.net