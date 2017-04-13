Итоги 12.04: Тиллерсон в РФ, версии Путина о Сирии

Госсекретарь США посетил Москву Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым. Отметим, ранее сообщалось, что в графике главы РФ не предусмотрено встречи с американским госсекретарем. Тиллерсон и Лавров обсудили свое видение будущего сирийского президента Башара Асада, а также коснулись ситуации в Украине, как препятствия для улучшения отношений между США и Россией. Тиллерсон заявил, что Украина будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией до полного выполнения последней минских соглашений.

Путин озвучил две версии химатаки в Сирии Российский президент Владимир Путин заявил, что у него две версии химической атаки в сирийском Идлибе. "Первая - это то, что сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ. А это вполне возможно, поскольку боевики неоднократно их применяли, и с этим никто не спорит", − сказал он. "А вторая версия − это просто постановка, то есть провокация. Это специально сделано для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти", − отметил российский лидер.

Президент назвал потери в АТО с начала года

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с начала 2017 года в зоне АТО погибли 69 украинских военных и более 420 бойцов были ранены.

"Всего за время проведения антитеррористической операции Украина потеряла 2652 воина из всех силовых ведомств – Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Национальной гвардии, пограничников, Национальной полиции и других", – отметил Порошенко.

Путин назвал главную цель России в Сирии Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия российских военнослужащих в Сирии призваны не допустить возвращения террористов на территорию России. "Наши военнослужащие, группировка наша, которая воюет с международными террористами на другой территории, не на российской, именно для того, чтобы сюда никто не смог вернуться", − отметил он.

Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике

Кабинет министров Украины продлил временные чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 апреля. Согласно новому решению, чрезвычайные меры в энергетике продлены до 16 мая 2017 года.

В СБУ открыли дело на Парасюка

Служба Безопасности Украины увидела в действиях нардепа Владимира Парасюка признаки преступления, сообщили в пресс-службе ведомства на запрос Корреспондент.net .

Напомним, в феврале Парасюк призвал СБУ убить Виктора Медведчука на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации в присутствии множества свидетелей. В связи с его заявлением главное следственное управление СБУ внесло сведения в ЕРДР по статье угроза убийством.

В Минске договорились о режиме тишины на Пасху

Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила договоренность о "режиме тишины" в преддверии пасхальных праздников.

В Днепре и Одессе бессрочно заблокировали Сбербанк

В Днепре и Одессе активисты Национального корпуса начали бессрочную акцию по блокированию Сбербанка.

Отмечается, что в центре Днепра после недельного перерыва в блокаде российского Сбербанка, во время которой у вкладчиков была возможность забрать свои деньги, Национальный Корпус начинает новый этап акций против банков страны-агрессора.

В Одессе активисты заклеили стикерами окна одного из местных отделений Сбербанка в центре города, а у его входа поставили агитационную палатку.

Источник: korrespondent.net