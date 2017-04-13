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13. 04. 2017

Итоги 12.04: Тиллерсон в РФ, версии Путина о Сирии

 
Госсекретарь США посетил Москву
 
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым. Отметим, ранее сообщалось, что в графике главы РФ не предусмотрено встречи с американским госсекретарем.
 
Тиллерсон и  Лавров обсудили свое видение будущего сирийского президента Башара Асада, а также коснулись ситуации в Украине, как препятствия для улучшения отношений между США и Россией.
 
Тиллерсон заявил, что Украина будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией до полного выполнения последней минских соглашений.
 
Путин озвучил две версии химатаки в Сирии
 
Российский президент Владимир Путин заявил, что у него две версии химической атаки в сирийском Идлибе. 
 
"Первая - это то, что сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ. А это вполне возможно, поскольку боевики неоднократно их применяли, и с этим никто не спорит", − сказал он.
 
"А вторая версия − это просто постановка, то есть провокация. Это специально сделано для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти", − отметил российский лидер.
 
Президент назвал потери в АТО с начала года
 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с начала 2017 года в зоне АТО погибли 69 украинских военных и более 420 бойцов были ранены. 
 
"Всего за время проведения антитеррористической операции Украина потеряла 2652 воина из всех силовых ведомств – Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Национальной гвардии, пограничников, Национальной полиции и других", – отметил Порошенко.
 
Путин назвал главную цель России в Сирии
 
Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия российских военнослужащих в Сирии призваны не допустить возвращения террористов на территорию России.
 
"Наши военнослужащие, группировка наша, которая воюет с международными террористами на другой территории, не на российской, именно для того, чтобы сюда никто не смог вернуться", − отметил он.
 
Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике
 
Кабинет министров Украины продлил временные чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 апреля. Согласно новому решению, чрезвычайные меры в энергетике продлены до 16 мая 2017 года.
 
В СБУ открыли дело на Парасюка
 
Служба Безопасности Украины увидела в действиях нардепа Владимира Парасюка признаки преступления, сообщили в пресс-службе ведомства на запрос Корреспондент.net.
 
Напомним, в феврале Парасюк призвал СБУ убить Виктора Медведчука на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации в присутствии множества свидетелей. В связи с его заявлением главное следственное управление СБУ внесло сведения в ЕРДР по статье угроза убийством.
 
В Минске договорились о режиме тишины на Пасху
 
Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила договоренность о "режиме тишины" в преддверии пасхальных праздников.
 
В Днепре и Одессе бессрочно заблокировали Сбербанк
 
В Днепре и Одессе активисты Национального корпуса начали бессрочную акцию по блокированию Сбербанка.
 
Отмечается, что в центре Днепра после недельного перерыва в блокаде российского Сбербанка, во время которой у вкладчиков была возможность забрать свои деньги, Национальный Корпус начинает новый этап акций против банков страны-агрессора. 
 
В Одессе активисты заклеили стикерами окна одного из местных отделений Сбербанка в центре города, а у его входа поставили агитационную палатку.

Источник: korrespondent.net
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