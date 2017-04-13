Власти Москвы запустили для мигрантов квест с ошибками

Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы запустил онлайн-квест, предназначенный для приехавших в Россию мигрантов. Журналисты обнаружили в нем несколько ошибок, в частности, составители квеста предлагают мигрантам в холодную погоду надевать панаму, а не пальто.

Квест доступен на сайте памятки для мигрантов, которая была опубликована в январе этого года. Игра рассказывает иностранному гостю обо всех шагах, которые тот должен пройти, приехав в Россию.

Для начала ему предлагается выбрать, с какой целью он въехал в Россию: для работы, учебы или частного визита. В том случае, если пользователь выбирает два последних варианта, игра перестает работать.

Тест на знание русского языка: игрок из нескольких вариантов ответа должен выбрать слово, чтобы закончить несложные предложения

При выборе варианта "работа" квест рассказывает, как встать на миграционный учет и получить патент, который позволяет заниматься трудовой деятельностью. Игроку предлагается пройти несколько тестов: "Дактилоскопия и фотографирование", "Медицинское обследование", "Оформление полиса ДМС", "Тестирование по русскому языку, истории и праву" и "Перевод паспорта".

При выборе любого из предложенных тестов открывается тест на знание русского языка. Игрок из нескольких вариантов ответа должен выбрать слово, чтобы закончить несложные предложения.

Журналисты Русской службы Би-би-си не смогли пройти этот тест. Позднее выяснилось, что для положительного результата необходимо выбирать неверные варианты.

Так, правильным ответом на четвертый вопрос "На улице сегодня холодно, поэтому я надел…" является слово "панаму", а не "пальто" В свою очередь, по версии составителей, пропущенным словом во фразе "Прошлой зимой я приехал … Москву" является предлог "на", а не "в".

После того как игрок проходит одинаковый тест пять раз, квест рассказывает пользователю о заключении трудового договора, а затем поздравляет его с тем, что теперь он "легально работает в городе Москва".

Ранее эксперты назвали пять самых грубых ошибок при составлении резюме.

Источник: korrespondent.net