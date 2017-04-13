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13. 04. 2017

Жертвами схода сели в Колумбии стали 320 человек

До 320 человек возросло число погибших в Колумбии в результате селевого потока, сообщило национальное управление по рискам катастроф. Ранее сообщалось о 314 погибших.

Среди жертв трагедии – 118 детей. Еще 332 человека получили ранения. Пока родным погибших выданы для захоронения 269 опознанных тел.

Сейчас продолжаются работы по разбору завалов на улицах Мокоа и их очистке от грязи. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил ранее, что исключает возможность переноса города в другое место департамента Путумайо, а власти сделают все для его полноценного восстановления. На это могут понадобиться два года.

Напомним, в ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на город Мокоа. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромными валунами, было нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.

Источник: korrespondent.net
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