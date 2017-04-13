Возле Греции затонуло туристическое судно

Небольшое туристическое судно Saint загорелось и затонуло в акватории залива Псару греческого острова Миконос, пострадавших нет, сообщает Афинское агентство новостей.

Пожар произошел около полуночи, судно находилось в 100 метрах от берега. Находившиеся на борту 10 человек, в том числе три члена экипажа, использовали спасательные средства, чтобы добраться до берега. Помощь оказывало еще одно судно.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Расследование ведут портовые власти Миконоса.

Ранее в районе таиландского курорта Паттайя затонула прогулочная лодка, на борту которой были 23 туриста из Индии.

Источник: korrespondent.net